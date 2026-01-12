Puigdemont reuneix aquest dilluns a la cúpula de Junts després del nou finançament i a falta del seu retorn

BARCELONA 12 gen. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, reuneix aquest dilluns a la cúpula del partit a Waterloo (Bèlgica) després del nou acord de finançament entre ERC i el PSOE i pendents del seu possible retorn aquest any a Catalunya.
Fonts del partit han explicat a Europa Press que la trobada servirà per preparar el nou any i afrontar els reptes que es presenten, entre els quals la possible tornada de Puigdemont a Catalunya.
Així, en la formació estan a l'espera de l'informe que emeti el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que confien que segueixi el criteri expressat per l'advocat general sobre l'amnistia.
Sobre l'acord de finançament, la formació ja ha avançat que presentarà una esmena a la totalitat amb un text alternatiu que permeti "transitar" cap a un model de concert econòmic.
Altres qüestions que estan sobre la taula és la posició que tindrà Junts en la votació sobre la condonació del deute del FLA, i el calendari també haurà de portar al partit a triar al seu candidat a Barcelona, mancant un any i mig per a les eleccions municipals.