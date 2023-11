Puigdemont es reuneix amb la cúpula de Junts a Brussel·les per analitzar l'estat de la negociació

Fonts de la negociació diuen que ja hi hauria acord si no fos per la imputació per terrorisme de Tsunami Democràtic

BRUSSEL·LES/MADRID/BARCELONA, 8 nov. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de Catalunya Carles Puigdemont s'ha reunit aquest dimecres amb la cúpula de Junts per analitzar l'evolució de la negociació amb el PSOE de cara a una investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, a la seu del Parlament Europeu a Brussel·les.

Puigdemont s'ha vist amb el secretari general, Jordi Turull, la presidenta del partit, Laura Borràs, i la portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, i han anat a dinar plegats al menjador reservat per als eurdodiputats. Allà han constatat que les parts continuen parlant, que són dies "molt intensos" i han avaluat l'estat de les negociacions, segons indiquen fonts de Junts.

Turull, Borràs i Nogueras, encarregats de la negociació per tancar un acord d'investidura amb el PSOE han arribat al voltant de les dotze del matí al Parlament Europeu i s'han dirigit a un despatx a la zona on Junts té les oficines.

Minuts després ha arribat Puigdemont i s'ha dirigit directament el seu despatx, separat de la resta i sense fer declaracions en ser preguntat per la premsa sobre les converses amb el PSOE.

Es tracta de la primera imatge pública de la cúpula de Junts des de dilluns, quan van abandonar el lloc on estaven reunits, a escassos metres de l'hotel de la delegació socialista.

Posteriorment, l'expresident s'ha reunit amb la resta de dirigents del partit i han anat a dinar plegats. Després, Puigdemont assistirà a l'inici de la sessió plenària a l'Eurocambra que arrenca a les 15.00 hores.

TSUNAMI

Fonts de la negociació consultades per Europa Press han assegurat que la investigació de l'Audiència Nacional sobre Tsunami Democràtic que ha dirigit les perquisicions contra Puigdemont i ha imputat la secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha endarrerit les negociacions.

"El fet que se'ls pugui investigar per terrorisme fa que ens ho hàgim de mirar encara més", han admès les fonts esmentades, que consideren que ja hi hauria acord entre el PSOE i Junts si no hagués aparegut aquest cas.

Per això, les negociacions se centren a perfilar el redactat perquè no volen deixar "la interpretació de l'amnistia a mans dels jutges".