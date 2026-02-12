Puigdemont retreu al PSOE haver desbloquejat la llei de la multireincidència després de trencar amb ells

BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha retret al PSOE haver desbloquejat l'aprovació de la llei contra la multireincidència al Congrés, malgrat haver-la pactat entre tots dos, després d'haver trencat amb els socialistes.
"Queda clara quina és la manera que entenguin les coses. I no és precisament aplanar-se com fan els seus socis, que prioritzen 'aturar la dreta' mentre que en realitat el que acaben frenant són els trens de Catalunya", ha destacat en una anotació a X recollida per Europa Press.
Tot això després que el Congrés hagi aprovat aquest dijous amb els vots del PP, PSOE, Vox, Junts, PNB i UPN la reforma penal impulsada pel partit de Puigdemont per augmentar el càstig a la multireincidència, una de les exigències al govern de Pedro Sánchez per desbloquejar altres lleis.