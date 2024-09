Puigdemont retreu que no l'amnistiïn mentre Espanya manté "impunes els crims del franquisme"

BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha criticat la decisió del jutge Pablo Llarena de no aplicar-li l'amnistia pel delicte de malversació pel qual està processat juntament amb els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig el mateix dia en què Espanya decideix "mantenir impunes els crims del franquisme", en relació amb l'arxivament de la causa per la querella del denunciant de tortures de la Brigada Político-Social el 1975.

"El mateix dia en què Espanya contradiu el dret internacional humanitari i decideix mantenir impunes els crims del franquisme, resol que no se'ns pot aplicar l'amnistia. I per mantenir les tradicions espanyoles, això ho tornem a saber per la premsa", ha lamentat aquest dimarts en una anotació a X recollida per Europa Press.

Ho ha dit després que el magistrat instructor del procés ha rebutjat aquest dimarts els recursos de reforma presentats per Puigdemont, Comín i Puig, a més dels de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, contra la seva decisió de no aplicar l'amnistia al delicte de malversació.