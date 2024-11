Puigdemont retreu a Illa que visiti Brussel·les i no es reuneixi amb ell: "Ja no insistirem més"

BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha retret aquest dimecres al president del Govern, Salvador Illa, que visiti Brussel·les i no es reuneixi amb ell, fet que a parer seu és una mostra de la seva "resistència política a aplicar l'amnistia".

"El missatge està rebut i ja no insistirem més. No és que no toqui, és que no vol", ha lamentat Puigdemont en una publicació a X, recollida per Europa Press.

Segons ell, l'actitud d'Illa "és tot un discurs, perfectament entenedor", que es tradueix en que ni ell ni el PSC volen aplicar l'amnistia, en les seves paraules.

"RESISTÈNCIA" A L'AMNISTIA

"És evident que negant-se a mantenir una reunió institucional similar a la que ha tingut amb la resta només s'explica per la seva resistència política a aplicar l'amnistia", ha afegit.

Així mateix, ha defensat que "el no reconeixement és una decisió política, impròpia d'algú que hauria de ser el president de tots els catalans".