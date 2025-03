Puigdemont retreu a Illa la seva gestió amb Rodalies: "Aquesta és la normalitat del 'Govern de tots'"

BARCELONA 7 març (EUROPA PRESS) -

El president de Junts, Carles Puigdemont, ha carregat contra el president de la Generalitat, Salvador Illa, per la seva gestió amb el servei de Rodalies: "Aquesta és la normalitat del 'Govern de tots'. Ja n'hi ha prou".

"El president Illa no es podrà amagar més temps rere l'estratègia de l'anestèsia, i per això haurà de comparèixer de manera extraordinària i donar la cara per defensar els catalans, no els seus companys de partit a Madrid", ha dit en una publicació a 'X' d'aquest divendres recollida per Europa Press.

Ha criticat que Junts es quedi sol quan avisen que les inversions a Catalunya no s'executen, al seu judici, mai mentre que a Madrid es fan per sobre i ha advertit que el seu partit no ha aprovat els pressupostos del govern espanyol "com fan d'altres" ni els negociaran fins que l'executiu central no pagui el que deu a Catalunya.