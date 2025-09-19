Puigdemont retreu a Illa que faci una "referència comparativa entre el terrorisme" i l'1-O

Critica que continuï "criminalitzant l'independentisme" i actuant com el president d'una part
BARCELONA, 19 set. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha acusat el president del Govern, Salvador Illa, de fer "una referència comparativa entre el terrorisme" i l'1-O, en parlar al País Basc dels efectes negatius de quan es trenca la convivència.
En un missatge a X aquest divendres recollit per Europa Press, Puigdemont ha criticat així les paraules d'Illa, que fa una visita institucional al País Basc, on s'ha reunit amb el lehendakari, Imanol Padrales, i ha pronunciat una conferència.
"Continuar criminalitzant l'independentisme sense cap raó per fer-ho és actuar com el president d'una part i no pas del tot. Com va fer el Rei el 3 d'octubre, que només s'adreçava a una part del país", ha afirmat Puigdemont.
El president de Junts ha sostingut que Illa continua "mirant el retrovisor" a causa d'una absència de projecte de futur ambiciós i esperançador, textualment.
MANIFESTACIÓ DEL 8 D'OCTUBRE
També ha recordat que representants del PSC es van manifestar després de l'1-O "amb la ultradreta espanyolista i amb l'integrisme unionista més virulent en contra de la celebració del referèndum d'independència de Catalunya", en al·lusió a la manifestació constitucionalista del 8 d'octubre del 2017 a Barcelona.
"El seu rei ens va amenaçar, i els seus policies van agredir milers de ciutadans pacífics cridant, rabiosos, '!a por ellos!'. El seu Estat ens ha espiat i els seus tribunals s'han petat l'estat de dret per poder-nos reprimir sense cap límit", ha subratllat.
Puigdemont considera que per ser el president de tothom "no n'hi ha prou a gastar-se milers d'euros en propaganda, exigeix respectar totes les opinions democràtiques", i ha qualificat d'error i de falta a la veritat que s'acusi l'independentisme de ser el responsable d'una ruptura de la convivència.
"Malgrat la invisibilització, el silenci, la divisió, els infiltrats, l'estigmatització, el cansament, l'emprenyament i la pluja fina de l'espanyolització que el govern d'Illa ha vingut a imposar... l'altra part persisteix", ha resolt el líder de Junts.