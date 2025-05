Puigdemont retreu al Govern que apliqui la "motoserra" a tots els propietaris d'habitatge

Critica que hi ha empresaris que busquen a Junts per "calmar la pulsió recaptatòria" del Govern

BARCELONA, 12 maig (EUROPA PRESS) -

El president de Junts, Carles Puigdemont, ha retret aquest dilluns al govern de Salvador Illa que vulgui aplicar la "motoserra" a tots els propietaris d'habitatge, bé siguin grans tenidors o classe mitjana estalviadora, segons ell.

Ho ha dit en una intervenció durant una reunió del grup de Junts al Parlament a Waterloo (Bèlgica) just quan es compleix un any de les eleccions catalanes que van donar la presidència de la Generalitat a Illa.

Puigdemont ha lamentat que les polítiques d'habitatge del Govern no distingeixen entre grans tenidors i petits propietaris que han aconseguit acumular un patrimoni de "dos pisos i dos aparcaments" o que s'han comprat un apartament per passar les vacances.

"El sector està alarmat per la falta d'una política clara per sortir de l'erratisme que ha convertit Catalunya en un laboratori en el qual tot s'hi val però que no soluciona el problema" de l'habitatge, ha afegit.

INTERVENCIONISME DEL GOVERN

També ha criticat que hi ha empresaris que busquen a Junts per "calmar la pulsió recaptatòria i regulatòria" dels governs d'Illa i de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha dit que abans aplaudien, segons ell.

"Ara tots volen que els tranquil·litzem davant la pulsió recaptatòria i regulatòria o intervencionista que tant han aplaudit, perquè representava el retorn d'una falsa normalitat".

Ho ha dit després que el president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, digués dijous passat en la 40a Reunió del Cercle que la majoria, en les seves paraules, més sobrada al Parlament entre PSC i Junts "s'hauria de provar" i ser possible per poder prendre decisions estructurals.