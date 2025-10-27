Puigdemont responsabilitza el PSOE de la ruptura i els demana aclarir com governaran

Evita parlar d'eleccions i de moció de censura
PERPINYÀ (FRANÇA), 27 (EUROPA PRESS)
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha responsabilitzat el PSOE de la ruptura i els ha instat a reflexionar per aclarir "com pensen governar més enllà de la seva proverbial capacitat d'ocupar el poder".
"El PSOE n'és el responsable màxim, no pas Junts. Qui té totes les palanques del poder és el PSOE. Junts no en té ni una, l'única cosa que tenim són 7 diputats", ha subratllat en una compareixença sense preguntes a Perpinyà (França) davant els dirigents del partit, sense parlar explícitament d'eleccions ni de moció de censura.
Segons Puigdemont, els socialistes estaven avisats i advertits del risc de ruptura, per la qual cosa considera que ara hauran d'explicar, començant pel president del Govern central, Pedro Sánchez, com governaran si no disposen de la majoria que va permetre la seva investidura.
Això, ha afegit, provocarà que no puguin aprovar els pressupostos generals de l'Estat i que no tinguin capacitat per governar: "Podran ocupar poltrones però no governar. Podran tenir poder, però no podran exercir el govern. El PSOE ha de reflexionar i respondre davant la ciutadania com pensa continuar".
Després de reivindicar la paciència que han tingut a Junts, ha assegurat que han fet el que tocava per aconseguir que es complís l'acord de Brussel·les davant un PSOE que ha considerat que els seus tempos i ritmes "eren els únics vàlids".
"Ha actuat oblidant la seva minoria parlamentària, ha menyspreat els avisos i senyals que els hem enviat durant aquests 22 mesos de treball i 19 trobades celebrades a Suïssa. No estem disposats a ajudar un govern que no ajuda Catalunya", ha destacat, després de deixar clar que no persegueixen l'estabilitat espanyola i sí tot allò que beneficiï Catalunya.
"PACTE TRENCAT"
Per Puigdemont, l'acord de Brussel·les no s'estava desenvolupant en les condicions necessàries, no gaudia de prou confiança política i tampoc no s'estaven executant la majoria d'acords, per la qual cosa considera que era "un pacte trencat".
"Acords polítics rellevants als quals vam arribar continuen pendents d'execució, dins el termini i en la forma escaient", ha lamentat Puigdemont, que ha posat d'exemple la petició que es publiquin les balances fiscals, les xifres d'execució pressupostària i les xifres del que guanyen l'Aeroport de Barcelona-el Prat i el de Barajas i la inversió per part de l'Estat.
També creu que no s'ha complert el compromís de garantir la presència de Catalunya en determinats organismes internacionals acordats, amb la petició que es desclassifiquin els documents de l'atemptat del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils (Tarragona), amb la descongelació de lleis com la de la multireincidència, i amb el traspàs d'algunes competències, entre altres qüestions.
Malgrat afegir que també hi ha hagut compliments, com en el cas de l'ús del català al Congrés, ha manifestat que són insuficients i ha acusat el PSOE d'haver trencat l'acord "a consciència" malgrat els advertiments que els havien fet.
"TEMPTACIÓ TACTICISTA"
Ha explicat que fa un any van començar a tenir evidències que els socialistes no estaven complint la seva part, i tampoc no veien que estiguessin disposats a corregir-ho: "Sabíem de la temptació tacticista del PSOE, però també sabíem que nosaltres no estàvem disposats a garantir tota una legislatura en aquestes condicions".
"D'altres és evident que no hi tenen cap problema, però la gent de Junts sí. I els del PSOE ho han sabut des del primer dia que ens van venir a buscar", i ha recordat que un any enrere ja van plantejar que Sánchez se sotmetés a una qüestió de confiança i que ho van posposar a petició del mediador de les reunions a Suïssa.
Malgrat això, ha assegurat que els socialistes no van entendre el missatge, i creu que l'arribada de Salvador Illa a la presidència de la Generalitat ha contribuït a retrocedir en alguns aspectes "per l'espanyolització de Catalunya, la descatalanització de les institucions, en drets lingüístics i en la passivitat absoluta davant el desastre de Rodalies".
També ha retret als socialistes que aconseguissin l'alcaldia de Barcelona gràcies als vots de grup municipal del PP, tot i que va ser el candidat de Junts, l'exalcalde de la capital catalana Xavier Trias, qui va guanyar les municipals.
"Quan Junts va haver de triar entre PP i PSOE, va triar PSOE. Quan el PSOE va haver de triar entre Junts i PP, va triar PP. I quan el PSC ha de triar entre propostes de Junts, tria el tripartit amb PP i Vox per bloquejar les nostres propostes", ha lamentat.
8 ANYS DE LA DUI
També ha volgut recordar que aquest dilluns es compleixen 8 anys de la declaració unilateral d'independència (DUI) al Parlament, que juntament amb l'1-O considera que continua sent "vàlida, vigent i legítima".
Després d'opinar que els problemes dels catalans s'han de buscar en la "dependència" d'Espanya i no en el procés independentista, ha apuntat que dos anys enrere els resultats electorals van fer possible que s'obrís la possibilitat de la via de la negociació per parlar del conflicte polític entre Catalunya i la resta d'Espanya, el resultat de la qual va ser l'acord de Brussel·les.