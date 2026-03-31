Puigdemont replica a Vila que el català és la llengua pròpia de Catalunya, no una "percepció"

Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 31 març (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha replicat aquest dimarts al conseller de Política Lingüística del Govern, Francesc Xavier Vila, que el català és la llengua pròpia de Catalunya: "No és una qüestió de 'percepcions', sinó de dret, de llei".
Així ho ha manifestat en una anotació a X recollida per Europa Press després que Vila afirmés en una entrevista a TV3 que la percepció majoritària a Catalunya és que el català és la llengua pròpia a Catalunya, la qual cosa per Puigdemont suposa ignorar l'article 6 de l'Estatut.
"I aquesta actitud revela un acomplexament incompatible amb ser el màxim responsable de la política lingüística en una situació d'emergència", ha lamentat.
En la seva opinió, la força legal de la condició de ser 'llengua pròpia' té molt més recorregut i orientaria millor les polítiques del departament "que si ho considerés simplement una 'percepció' en què la majoria està d'acord".
També ha assegurat que els dos exemples que va citar en l'entrevista en defensa del Govern són dues exigències de Junts: la petició de l'oficialitat del català a la UE i la catalanització de La 2.
"Encara n'hi podia haver afegit una altra, que és l'oficialitat del català al Congrés dels Diputats de ple dret, no com una concessió amable de la presidència de la cambra", ha apuntat.