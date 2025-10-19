Puigdemont reivindica propostes de "mirada llarga" i no sucumbir a modes

Turull critica a Illa perquè, diu, "per acció o omissió està portant el país a la residualidad, al col·lapse"
BARCELONA, 19 oct. (EUROPA PRESS) -
El líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reivindicat aquest diumenge les propostes de "mirada llarga" i ha demanat no sucumbir a modes, en les seves pròpies paraules.
Així ho ha dit en la clausura del Campus Junts 2025 a Cardona (Barcelona), on ha intervingut a distància, després dels parlaments del secretari general de Junts, Jordi Turull, i la patrona de la fundació Fundem la República, Titon Lailla.
Puigdemont ha dit que en fer una proposta "no cal buscar l'aplaudiment de tots" i ha cridat a defensar idees que, al seu parer, resisteixin el pas del temps, davant d'una globalització i una revolució de les tecnologies que es mouen a una velocitat molt ràpida, textualment.
"Aquesta mirada d'Estat, aquesta mirada llarga, aquesta mirada de construcció de la nació, que no acaba mai i que és permament. Aquesta és la vocació de Junts", ha exposat.
Ha defensat que encara que "potser a una part de la societat li costi més entendre-ho", han de tenir un discurs, segons ell, amb coherència, solidesa i raó.
DEFENSA DE LA INDEPENDÈNCIA
També ha defensat que Junts s'està preparant en totes les decisions que pren el partit "des de l'escala més petita fins a l'escala internacional o l'escala europea per contruir una Catalunya independent".
Ha explicat que això no passa només per grans proclames sinó també per "correspondre" quan la gent pregunta per polítiques d'habitatge, política migratòria i política energètica.
"Nosaltres ho fem, de la forma en la qual ho ha fet sempre la tradició del catalanisme, que és amb rigor, compromís, sense fugir de debats complexos", ha expressat.
TURULL
Per la seva banda, Turull ha afirmat que en aquest moment "molts catalans miren al seu Govern i no es reconeixen" i ha assegurat que Junts vol proposar una alternativa des de les propostes.
A més, ha criticat al president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè "per acció o omissió està portant el país a la residualitat, al col·lapse" una cosa davant del que, ha dit, no cal resignar-se perquè, al seu semblar, Catalunya sempre ha avançat quan ha tingut lideratges valents.
"Fa falta valentia, cal prendre decisions amb coratge, fa falta compromís, més que mai, i cal posar de nou a Catalunya i als catalans en el centre de totes les decisions polítiques", ha reclamat.
També ha dit que el Govern és "incapaç de dir i fer una mínima proposta de gran ambició i de mirada llarga" i ha criticat que, segons ell, la primera lògica d'Illa sigui no molestar al PSOE i al president del Govern, Pedro Sánchez.