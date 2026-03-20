Puigdemont reivindica l'"esperit de servei" que hi va haver en l'accident de Freginals (Tarragona)

Es compleixen 10 anys de l'accident en el qual van morir 13 estudiants Erasmus de la UB
BARCELONA, 20 març (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha reivindicat aquest divendres l'"esperit de servei" amb el qual es va actuar després de l'accident d'autocar de Freginals (Tarragona) en què van morir 13 estudiants Erasmus de la Universitat de Barcelona (UB) i del qual es compleixen 10 anys.
"Tothom va actuar amb un esperit de servei, una professionalitat i una sensibilitat que va ser admirable. Eren ells els qui havien patit la pèrdua més dolorosa que es pot patir, i tanmateix els vam poder reconfortar tant com vam poder, sense escatimar esforços", ha destacat en una anotació a X recollida per Europa Press.
Segons Puigdemont, va ser un dia impossible d'esborrar de la memòria i ha explicat que, un any després de l'accident, la UB va instal·lar un monòlit per recordar les víctimes: "Avui és el punt de trobada de l'homenatge de record en el desè aniversari de l'accident. Gràcies de tot cor per fer-ho!".
També ha recordat que algunes famílies dels estudiants van viatjar fins a Tortosa (Tarragona) sense saber si els seus fills havien sobreviscut, també les que van intentar consolar i atendre, i el "gest" de l'aleshores primer ministre d'Itàlia Matteo Renzi de desplaçar-se per fer-los costat.
No obstant això, ha explicat que una de les coses més impactants que recorda és l'aplaudiment que les famílies de les víctimes van dedicar als serveis públics pel tracte excepcional que havien rebut: "Sí, es van posar a aplaudir enmig d'aquest dolor infinit".