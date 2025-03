Puigdemont reivindica l'acord d'immigració perquè s'assumeixen competències "dels estats"

Defensa que és una delegació "integral" tot i que l'Estat en continuarà sent el titular

El president de Junts, Carles Puigdemont, ha reivindicat aquest dimarts que l'acord entre el PSOE i el seu partit per a la delegació de les competències en matèria d'immigració a la Generalitat representa assumir qüestions que són "competències que normalment exerceixen els estats".

"Quan entri en vigor la llei, el nostre sistema polític i institucional gestionarà competències que normalment exerceixen els estats. I això exigeix una gran responsabilitat i preparació, que no serà senzilla però que estem disposats a fer. Al final estarem molt més preparats per al futur com a nació", ha destacat en una roda de premsa per valorar l'acord entre les dues formacions.

Aquest dimarts, el PSOE i Junts han registrat al Congrés una proposta de llei orgànica per a la delegació de competències en matèria d'immigració a Catalunya, que inclou la gestió de la Generalitat dels centres d'internament d'estrangers (CIE) i la devolució dels estrangers que tinguin prohibida l'entrada.

Després d'avisar de la dificultat que suposarà la seva implementació perquè requerirà traspassos, formació i compartir informació, ha defensat que permetrà que la Generalitat gestioni "tot el que tingui a veure" amb la vida d'una persona que arribi a Catalunya.

També ha subratllat que és una delegació "integral" de les competències en immigració, ha deixat clar que l'Estat en continuarà sent el titular.

PODEM

En preguntar-li pel rebuig inicial de Podem de defensar la norma, Puigdemont els ha instat a llegir-se primer el contingut i s'ha mostrat obert a que hi puguin incorporar millores en el tràmit d'esmenes, però no retallades: "Pèrdua de sobirania en aquest àmbit no n'acceptem".

"Ens sorprendria que la posició de Podem sigui l'expressada per Vox i el PP. Crec que no s'han llegit bé la proposta. Tot el que sigui millorar la llei no hi tindrem cap problema", ha recalcat.

"DES DE L'OPOSICIÓ"

"Hem tancat un acord des de l'oposició perquè el Govern tingui les eines que volem per a les nostres institucions", ha afegit el president de Junts, que ha assegurat que ho continuaran fent en altres qüestions com el finançament i el sostre de despesa.

En la seva opinió, assumiran aquestes competències en un moment clau perquè "sense immigració no hi ha progrés en molts àmbits, però sense integració no hi ha nació", i les dues coses no es poden garantir amb la gestió que s'ha fet fins ara, ha avisat.