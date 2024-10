Puigdemont reivindica l'1-O després de 7 anys: "No hi ha prou gomes d'esborrar per eliminar-lo"

Anima a no llançar la tovallola malgrat la "manca d'unitat" de l'independentisme

BARCELONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha reivindicat l'1-O després de 7 anys de la celebració del referèndum: "No hi ha prou gomes d'esborrar per eliminar-lo de la nostra història".

En un vídeo per les xarxes socials, ha aprofitat l'efemèride per criticar el govern de Salvador Illa: "Poden convertir la Generalitat en una gestoria d'encefalograma pla, però no poden canviar la història".

SOTA UNA "HOSTILITAT FORASSENYADA"

Ha afirmat que l'1-O es va organitzar sota l'"hostilitat forassenyada dels poders de l'Estat espanyol, que van desplegar tota mena de mitjans i amenaces" per impedir-ne la celebració.

Ha afegit que tot això va provocar que l'1-O es fes "en un clima de repressió, violència i odi policial que no s'oblidarà".

També ha enaltit l'1-O perquè va representar la voluntat de Catalunya "de ser nació i, alhora, ser una referència també inevitable per construir democràticament un futur de llibertat que tota societat es mereix".

"NO LLANCEM LA TOVALLOLA"

"Per tots nosaltres, l'1-O no ens empresona, sinó que ens allibera. Qui ho vegi com una presó de la qual no es pot sortir, s'equivoca i no entén el sentit profund i històric d'aquesta fita", ha assentit l'expresident català, que ha animat a continuar lluitant per la independència.

Ha assenyalat que "cap projecte que proposi mantenir la unió forçada amb Espanya garanteix una Catalunya que sigui fruit de la decisió de tots els catalans", mentre que l'independentisme defensa que tothom pugui decidir el seu futur, en les seves paraules.

"Nosaltres no llancem la tovallola, mai no ho farem i menys ara en que la manca d'unitat ha tingut unes conseqüències polítiques nefastes", ha finalitzat Puigdemont, que veu l'1-O com un inici per a la supervivència de Catalunya com a nació i societat, un fet demostrat després de 7 anys de repressió, textualment.