Actualitzat 01/10/2026 12:59

Puigdemont reivindica l'1-O com el dia de la "victòria rotunda de la unitat"

Assegura que l'1-O és un exemple de democràcia i el contraposa a la "barbàrie" que va exhibir l'Estat

Archivo - El líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont
Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu

BARCELONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reivindicat l'1-O com el dia de la "victòria rotunda de la unitat" quan aquest dijous tot just fa 9 anys del referèndum.

Ho ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press, en el qual ha reivindicat que l'1-O els catalans van votar "la independència malgrat la resistència i la violència de l'Estat espanyol".

Ha afirmat que l'1-O és un orgull per a Catalunya perquè va ser un exemple de democràcia, responsabilitat i civisme, "confrontat a l'exemple d'autoritarisme, irresponsabilitat i barbàrie que va donar l'Estat".

Puigdemont ha assegurat que l'1-O és la "legitimitat" sobre la qual es construeix un procés irrenunciable i democràtic que ha de culminar en la independència de Catalunya, segons ell.

L'expresident ha acompanyat el missatge amb la foto d'una estelada i ha acabat dient: "Per això encara som aquí. Per això hi serem. Visca Catalunya lliure".

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