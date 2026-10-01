Puigdemont reivindica l'1-O com el dia de la "victòria rotunda de la unitat"

BARCELONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -
El líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reivindicat l'1-O com el dia de la "victòria rotunda de la unitat" quan aquest dijous tot just fa 9 anys del referèndum.
Ho ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press, en el qual ha reivindicat que l'1-O els catalans van votar "la independència malgrat la resistència i la violència de l'Estat espanyol".
Ha afirmat que l'1-O és un orgull per a Catalunya perquè va ser un exemple de democràcia, responsabilitat i civisme, "confrontat a l'exemple d'autoritarisme, irresponsabilitat i barbàrie que va donar l'Estat".
Puigdemont ha assegurat que l'1-O és la "legitimitat" sobre la qual es construeix un procés irrenunciable i democràtic que ha de culminar en la independència de Catalunya, segons ell.
L'expresident ha acompanyat el missatge amb la foto d'una estelada i ha acabat dient: "Per això encara som aquí. Per això hi serem. Visca Catalunya lliure".