Puigdemont reivindica la independència davant l'"alarmant" resultat de l'informe PISA

BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha reivindicat la independència de Catalunya davant l'"alarmant" situació que han reflectit els resultats de l'informe PISA de l'OCDE en lectura, matemàtiques i ciències del 2025.
"És la prova de la irresponsabilitat dels qui ens volen normalitzats i resignats en la dependència espanyola i en un sistema que no busca formar ciutadans crítics, sinó com més addictes al consum i les xarxes socials, millor", ha sostingut en una publicació a X recollida per Europa Press aquest dimarts.
Per això, ha subratllat que pels resultats educatius, que ha qualificat de catàstrofe, "la independència és una necessitat, també per als catalans que hi estan en contra".
"ROBATORI CRÒNIC"
"Cert, no hi ha cap botó que en prémer-lo tot s'arregli de cop. És mentida. No hi ha fórmules senzilles i ràpides que reparin el dany que ens infringeix la deixadesa espanyola, el robatori crònic dels nostres recursos i la falta de sobirania per decidir", ha afegit.
I ha defensat que per revertir la situació educativa es requereix "un compromís insubornable per a un país millor, on la cultura, l'educació, la llengua, siguin el ciment que asseguri la cohesió i el progrés social, la integració de nouvinguts i el reforç dels drets fonamentals".
"D'això va el procés d'independència. I d'això anirà. Perquè per més que s'obstinin a girar full, per més esforços i recursos que hi dediquin cada dia, cada mes i cada any, per esmorzar, dinar i sopar, per terra, mar i TV3... el full s'entossudeix a no ser girat", ha conclòs.