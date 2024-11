Puigdemont reivindica la "imprescindible i irrenunciable" lluita contra la violència masclista

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha reivindicat aquest dilluns la "imprescindible i irrenunciable" lluita contra la violència masclista i per la igualtat de les dones.

En un missatge a X recollit per Europa Press amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, que se celebra aquest dilluns 25 de novembre, ha optat per lluitar cada dia perquè "deixin de ser víctimes del masclisme en qualsevol de les seves formes".

També ha expressat un "pensament especial per a les (dones) més vulnerables que malden per tenir una vida digna en societats on ni tan sols les deixen estudiar, vestir com volen o sortir soles de casa".