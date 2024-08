Puigdemont reivindica la feina de Mossos el 17A i defensa el "dret a saber la veritat"

BARCELONA, 17 ago. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reivindicat aquest dissabte la feina que van fer els Mossos d'Esquadra davant els atemptats terroristes del 17 d'agost del 2017 a la Rambla de Barcelona i Cambrils (Tarragona), i ha defensat el "dret a saber la veritat" sobre els fets de fa set anys.

"Gestionem una de les pitjors crisis a les quals es pot enfrontar una societat. El dret a saber la veritat ha de formar part de la reparació a les víctimes i els seus familiars. En un crim d'aquesta magnitud no hi poden haver secrets d'Estat", ha assegurat Puigdemont en un missatge a X, recollit per Europa Press.

Coincidint amb el setè aniversari dels atemptats del 17A, l'expresident català ha assegurat que mai no s'oblidaran de les víctimes i la solidaritat de milers de persones, i ha destacat, textualment, l'eficàcia de la policia catalana i dels professionals sanitaris "en unes hores terribles que van sacsejar el món".