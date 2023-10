Puigdemont reivindica la declaració d'independència: "No hi hem renunciat ni hi renunciarem"

BARCELONA, 27 oct. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha reivindicat la declaració unilateral d'independència (DUI) aprovada al Parlament el 2017 que no es va publicar ni es va aplicar: "No hi hem renunciat ni hi renunciarem, per més esforços que alguns facin per desdir-se'n".

Així s'ha expressat aquest divendres en una publicació a través de la xarxa social X recollida per Europa Press, en la qual ha defensat que el Parlament "és el representant legítim del poble de Catalunya"

Ha sostingut que tots els pobles tenen dret a l'autodeterminació, en les seves paraules, i que "és a partir d'aquesta legitimació i dels resultats del referèndum de l'1 d'octubre que avui fa sis anys que el Parlament va proclamar la independència de Catalunya".

"ÚNICA ESTRATÈGIA" DE L'INDEPENDENTISME

Puigdemont ha defensat que el Consell de la República l'han traduïda a 25 idiomes i la mantenen "viva per quan l'independentisme en el seu conjunt sàpiga reunir-se en una única estratègia, superant temptacions partidistes".

"Hem de procurar que tot allò que fem no comporti renúncies ni deconstrueixi el que vam començar a construir ara fa sis anys", ha conclòs.