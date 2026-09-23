Puigdemont reivindica Companys i el "compromís" del catalanisme amb la democràcia davant d'AC

Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha reivindicat aquest dimecres l'expresident Lluís Companys i el "compromís històric del catalanisme amb la causa de la democràcia i d'Europa", arran de la polèmica amb AC sobre l'expresident afusellat pel franquisme i per un missatge a les xarxes sobre el cartell antifeixista de Pere Català i Pic.
En un missatge a X recollit per Europa Press, ho ha manifestat d'aquesta manera i ha publicat el cartell d''Aixafem el feixisme' de Català que aquest dimecres han exhibit Junts, ERC, els Comuns i la CUP al Parlament en resposta al partit de Sílvia Orriols amb el missatge 'L'Espardenya o l'esvàstica. Tu Tries'.
Tot això després que, a principis de setembre, el compte d'exteriors d'AC a X felicités els resultats electorals d'Alternativa per a Alemanya (AfD) a Saxònia-Anhalt, que un usuari compartís el cartell amb el missatge 'No passaran' i la formació repliqués amb un 'Ja hem passat!'.
A més, en la Junta de Portaveus de dimarts, el PP i AC van traslladar el seu suport a la petició de Vox de reconsiderar les sancions al seu portaveu, Joan Garriga, per dir 'assassí' a Companys, malgrat que els de Sílvia Orriols van assegurar poc després que s'havien equivocat.
Puigdemont ha assegurat que l'AfD "no és una ultradreta convencional" sinó un espectre del passat més terrible d'Europa, i ha advertit del risc de reincidir-hi fent servir el llenguatge, les eines i les estratègies modernes.
I ha dit que en el moment que viu Europa actualment no es pot ser neutral: "Cal triar entre l'espardenya o l'esvàstica", i si cal, a la vista de l'auge de l'AfD, prendre partit per la primera opció.
"Com ho va fer el president Companys, amb sacrifici de la seva vida, i com ho ha fet el catalanisme quan la història l'ha interpel·lat", ha resolt.