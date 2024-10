Puigdemont recuperarà aquest cap de setmana la presidència de Junts en un congrés amb noves cares

Borràs liderarà la fundació i continua el debat sobre com elegir els membres de la direcció

BARCELONA, 24 oct. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont recuperarà aquest cap de setmana la presidència de Junts en el congrés que el partit celebrarà des de divendres i fins diumenge a Calella (Barcelona), i que també suposarà la irrupció i ascens de noves cares.

Un any i mig després de deixar el lideratge de la formació, Puigdemont va anunciar dimecres la voluntat de tornar a assumir aquesta responsabilitat, actualment en mans de Laura Borràs, que passarà a presidir la nova fundació del partit.

Tot i que abans de les eleccions es va comprometre a deixar la política si no era investit, el nou escenari polític, amb l'arribada de Salvador Illa a la presidència de la Generalitat i que Junts sigui ara el principal partit de l'oposició, ha provocat un canvi de plans.

Així, Puigdemont es disposa ara a tornar a agafar les regnes del partit, malgrat l'ascendència que sempre han tingut les seves opinions sense ocupar cap càrrec orgànic.

També hi haurà quatre vicepresidències, tres de les quals probablement ocupades per Josep Rius, Miriam Nogueras i Toni Castellà --fins ara portaveu de Demòcrates--, i a falta de saber el quart nom, sí se sap que Jordi Turull repetirà com a secretari general, i encara es desconeix qui serà el secretari d'Organització.

ANTONI CASTELLÀ

L'ascens a una de les vicepresidències de Castellà l'erigeix com un dels homes forts de Puigdemont dins el partit després del seu pas, anys enrere, per Unió, després del qual va fundar Demòcrates per la seva oposició a Josep Antoni Duran i Lleida.

Castellà també va tenir un paper en la formació de JxSí, ha estat vinculat al Consell de la República (CdRep), i va ser responsable de part de l'operació de retorn a Catalunya de l'expresident a l'agost.

De fet, perquè Castellà pugui ocupar una de les vicepresidències ha de tirar endavant el que planteja la ponència organitzativa: eliminar el requisit de 6 mesos de militància per optar a un càrrec en la direcció.

No obstant això, continua viva una esmena en la ponència d'organització que reclama que els membres de la direcció han de ser militants de Junts amb una antiguitat mínima d'un any.

Aquesta setmana Turull i Castellà han rubricat l'acord perquè Demòcrates s'integri a Junts en una sola unitat política i electoral, i reconeixen que els seus afiliats tinguin doble militància, i que la fundació de Demòcrates, FunDem, passi a ser la fundació de Junts.

FUNDEM I BORRÀS

L'arribada de Borràs a la presidència de la fundació, si així ho decideixen els patrons, evidencia la seva pèrdua de pes i influència en la formació, una situació molt diferent a la que tenia en el congrés anterior quan ella i els seus afins van plantar cara per optar a la presidència del partit i altres llocs de la direcció.

Malgrat tot, Puigdemont va recalcar que volia continuar comptant amb el "capital polític" de Borràs, que formarà part de la direcció, i va argumentar que el seu bagatge polític i acadèmic a més del seu caràcter fan que sigui la persona idònia per presidir la fundació.

"NOVES CARES DEL FUTUR"

En la ponència estratègica, Junts defensa que l'independentisme necessita avui els lideratges de l'experiència del 2017, alhora que es compromet a preparar el "relleu gradual per fer emergir les noves cares del futur".

Fins ara, noms com el de la portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, i dels diputats Salvador Vergés i Jeannine Abella han anat guanyant pes, com també ho ha fet l'últim any el de Miriam Nogueras, qui internament es coneix com la 'capitana'.

Falta per veure la traducció que poden tenir aquests noms en la nova executiva que sorgeixi del conclave com també la del diputat Agustí Colomines, que lidera Acció per la República, i el protagonisme del qual s'emmarcaria en la voluntat de Puigdemont d'ampliar l'espectre social del partit, obrint-se a noves sensibilitats i formacions amb les quals es van presentar a les municipals.

A més dels integrants de la direcció, en el conclave s'ha d'elegir el president del Consell Nacional, que fins ara ocupava el president del Parlament, Josep Rull; el president i els membres de la Comissió de Garanties; el defensor del militant; el president de l'espai municipalista i els presidents i els equips de vegueria.

ESMENES

El congrés donarà el tret de sortida aquest divendres amb 354 esmenes vives de les 2.863 que es van presentar inicialment, i gran part corresponen a la ponència d'organització.

Així, diverses esmenes demanen que l'elecció dels membres de l'elecció es faci amb llistes obertes, i no tancades i bloquejades com planteja la ponència, la qual cosa evitaria que les diferències entre sectors es tradueixin en vot de càstig als noms que es presentin, tal com va passar en l'anterior congrés amb els afins a Borràs.

També hi ha militants que rebutgen que el partit permeti la doble militància, i altres esmenes demanen suprimir o canvis en el punt que es proposa a la direcció sobre el nomenament dels patrons de la nova fundació.

Un altre paquet aposta per afegir un règim d'incompatibilitats que reculli que no es poden ocupar més de dos càrrecs institucionals i un d'orgànic, o un càrrec institucional i dos orgànics, exceptuant aquells càrrecs imprescindibles per ocupar-ne un de rang superior, la qual cosa podria dificultar que el portaveu del partit, Josep Rius, pogués assumir una vicepresidència.

En el marc de la ponència ideològica, en què Junts defensa la supressió de l'impost de successions i la deflactació de tots els trams de l'IRPF, algunes esmenes van més enllà en l'apartat de fiscalitat, i d'altres se centren en la qüestió de l'habitatge.