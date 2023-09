Puigdemont recorre al TJUE per recuperar la immunitat com a eurodiputat

MADRID, 18 set. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, va presentar divendres a última hora un recurs davant el Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) contra la decisió del Tribunal General de la UE (TGUE) de retirar-li la seva immunitat com a membre de l'Eurocambra perquè l''instructor' de l'1-O, el magistrat del Tribunal Suprem (TS) Pablo Llarena, pugui procedir contra ell pel referèndum.

Així ho confirmen fonts jurídiques a Europa Press en relació amb un recurs que la defensa de Puigdemont ja havia anunciat que presentaria quan el passat 5 de juliol el TGUE va confirmar la decisió del Parlament Europeu d'aixecar la immunitat a l'expresident i als seus exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí.

El TGUE va tirar per terra els motius que van formular els tres eurodiputats, en particular, les al·legacions sobre el fet que el Parlament Europeu no va tenir en compte que el procés judicial es va obrir amb la intenció de perjudicar l'activitat dels seus membres.

D'aquesta manera, la justícia europea va obrir el camí perquè Llarena pogués reactivar les ordres d'entrega i detenció europees (OEDE) que eren vigents fins al gener, quan el magistrat les va deixar sense efecte en espera que es resolguessin dues qüestions clau.

La primera era la resposta del TJUE a la qüestió prejudicial que Llarena va plantejar perquè fixés l'abast de les euroordres després que els jutges belgues es van negar a extradir l'exconseller Lluís Puig.

El TJUE va apartar aquest primer obstacle el 31 de gener en establir que les autoritats judicials que rebin les OEDE no es poden negar a executar-les sobre la base de presumptes violacions de drets fonamentals si no es demostren deficiències sistèmiques a Espanya.

La segona incògnita era la sentència del 5 de juliol sobre la immunitat i els suplicatoris, després de la qual la Fiscalia va demanar a Llarena que recuperés les OEDE contra Puigdemont i Comín, però l'instructor va respondre que no ho faria fins a saber, precisament, si recorrien al TJUE i en quins termes.

En concret, el magistrat va posar en relleu que podien demanar al TJUE que els retornés cautelarment la immunitat com a eurodiputats i que, si rebessin una resposta positiva de la cort comunitària, suposaria paralitzar les noves OEDE.

D'altra banda, cal tenir en compte que, un cop emeses les OEDE, són els jutges belgues els qui han d'acordar la detenció i entrega de Puigdemont i els antics consellers. El Suprem no descarta la possibilitat que tornin a adduir "raons banals" per no enviar-los a Espanya, la qual cosa podria obligar Llarena a plantejar una nova qüestió prejudicial, amb les dilacions conseqüents.