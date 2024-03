Puigdemont recorda l'11M i critica que hi ha "criminals que mai no han comparegut davant la justícia"

BARCELONA, 11 març (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, ha recordat els atemptats de l'11M, que aquest dilluns fan 20 anys, i ha criticat que hi ha "criminals que mai no han comparegut davant la justícia" per ells.

En una nota a 'X' recollida per Europa Press, s'ha referit als "qui van ordir una mentida des del poder i malversant els recursos de l'Estat" mitjançant, al seu judici, el control dels jutges, la policia i els mitjans de comunicació.

Ha sostingut que Espanya és "una de les grans factories de falsedats informatives que existeixen a Europa" sota les quals, textualment, sempre està el mateix tipus de polític, policia, jutge o periodista, que actuen amb un modus operandi que sol ser el mateix.

"Un informe policial o d'intel·ligència a partir d'un suposat anònim o d'un suposat indici, que després és degudament escampat per la premsa amiga i que acaba en mans dels propis jutges", ha indicat l'expresident.

Així mateix, ha afirmat que de totes maneres, "al final la veritat emergeix encara que tardi anys a venir".