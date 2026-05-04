Puigdemont recorda Garaikoetxea com un "patriota" que va servir honorablement el poble basc

BARCELONA 4 maig (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha recordat l'exlehendakari Carlos Garaikoetxea com un "patriota" que va servir honorablement el poble basc.
"Ha mort el lehendakari Carlos Garaikoetxea. Un patriota, un referent", ha destacat en una anotació a X recollida per Europa Press, en la qual ha traslladat el seu condol als familiars i amics de l'exmandatari.
Garaikoetxea, lehendakari en les legislatures de 1980 i 1984, s'ha mort a 87 anys a causa d'un infart.