Puigdemont recorda la feina "colossal" i el llegat de Josep Vallverdú

Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 jul. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha recordat aquest dimecres la feina "colossal" i el llegat "gegantí" de l'escriptor i poeta Josep Vallverdú, mort aquest dimarts a 103 anys.
"Un home que ha fet més per la lectura i la llengua que moltes institucions, a través d'una obra intergeneracional i profundament catalana. Gràcies per tot, i que visqui eternament en la memòria de tots els qui l'hem llegit", ha dit en una anotació a X recollida per Europa Press.
Puigdemont ha enviat el condol a la seva família, amics i col·laboradors, "que han estat molts".