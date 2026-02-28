Puigdemont recorda als iranians que han mort i patit "repressió, tortures, presó i exili"

Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 28 febr. (EUROPA PRESS) -
El líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha recordat als iranians que han mort i patit "repressió, tortures, presó i exili", després d'haver-se conegut l'operació militar iniciada aquest dissabte a Iran per Estats Units i Israel.
En un missatge a X recollit per Europa Press ha recordat a aquells que durant dècades han lluitat per viure en "condicions de dignitat humana i de llibertat".
"Els recordo precisament ara perquè quan acabi aquest conflicte que s'ha iniciat no tornin a ser els eterns oblidats, les víctimes de la repressió dels règims futurs", ha dit.