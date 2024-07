Puigdemont recorda que a Alemanya se li va aplicar una justícia "sense interpretacions enrevessades"

BARCELONA, 28 jul. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha recordat que aquest diumenge fa sis anys que va tornar a Waterloo (Bèlgica) després de la seva detenció a Alemanya, on ha defensat que se li va aplicar una justícia imparcial i "sense interpretacions enrevessades".

"L'experiència alemanya va ser útil per a moltes coses, no només per derrotar l'ofensiva de l'Estat buscant l'extradició i aconseguir una sentència que avui encara ennuega alguns jutges, polítics i periodistes espanyols, sinó per comprovar el que és una justícia imparcial", ha escrit en una publicació a X, recollida per Europa Press.

Al seu parer, ser imparcial no vol dir ser infal·lible i, com a tot arreu, a Alemanya també es cometen errors, però "tranquil·litza molt saber que la decisió que et concerneix no la prendrà un jutge que odia tot el que representes, sinó algú que aplicarà la llei, sense interpretacions enrevessades".

"En les democràcies de debò, l'obligació democràtica preval per sobre de la devoció patriòtica", ha conclòs.