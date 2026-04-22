Puigdemont reclama a Urtasun que defensi les pintures de Sixena: "Corren perill objectiu"

BARCELONA 22 abr. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha reclamat al ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que defensi les pintures murals del Monestir de Santa María de Sixena del seu trasllat del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC): "Corren perill objectiu", ha alertat.
En un missatge a 'X' recollit per Europa Press, ha retret a Urtasun que estigui fent "més o menys el mateix" que fa la Generalitat per defensar el català, quan hauria de fer tot el possible perquè no es posin en risc les pintures.
"Qui estima la cultura i el patrimoni ha de fer tot el possible per evitar el risc que les amenaça, però els tribunals els amenacen a ells i no prenen cap mesura davant de les advertències que se'ls fan arribar", ha afirmat al missatge.