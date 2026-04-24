Puigdemont reclama al Suprem que li entregui el material requisat de l'1-O

BARCELONA 24 abr. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha sol·licitat al Tribunal Suprem (TS) que li entregui el material requisat pels Mossos d'Esquadra durant l'1-O per a la seva "custòdia, conservació i preservació" a la seva oficina d'expresident.
Segons informa en un comunicat aquest divendres, Puigdemont demana ser "el dipositari en la seva condició d'expresident de la Generalitat de Catalunya i màxim responsable institucional de la fita", i ha reclamat que se suspengui cautelarment la destrucció del material que havia requerit la Direcció General de Policia a la Generalitat.
Ha argumentat que els objectes requisats "estan directament vinculats a un esdeveniment d'extraordinària significació institucional, política i històrica" que formen part de la memòria democràtica i el llegat històric de Catalunya, i ha advertit que destruir-los suposaria una pèrdua irreparable pel seu valor testimonial, històric i patrimonial.