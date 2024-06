Puigdemont reclama lideratge per fer front a la delinqüència després del tiroteig de Girona

GIRONA, 24 juny (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i candidat de Junts a la Presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reclamat aquest dilluns lideratge per fer front a la delinqüència després del tiroteig d'aquesta revetlla de Sant Joan a Girona.

"En situació de crisi és quan els lideratges es posen a prova. La situació viscuda a l'Hospital Trueta de Girona no es pot tornar a repetir", ha escrit en una publicació a X, recollida per Europa Press, després que la policia catalana ha hagut d'activar un dispositiu d'ordre públic al recinte per evitar desordres públics.

També ha donat suport a la petició de la vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, de convocar amb urgència la Junta Local de Seguretat i ha afegit que "la inseguretat al barri de la Font de la Pólvora i la delinqüència organitzada no representen només un desafiament local", sinó que es tracta, textualment, d'una amenaça a la societat en el seu conjunt.