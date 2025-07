Puigdemont reapareixerà en públic diumenge a Prats de Molló

Ho farà un mes després que el TC avalés l'amnistia, però continua sense aclarir-se el seu futur judicial

BARCELONA, 25 jul. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, reapareixerà públicament diumenge a Prats de Molló (França) en un acte per celebrar el cinquè aniversari de la fundació del partit.

Segons la formació, l'acte tindrà lloc a la plaça Firal del municipi a partir de les 12.30 hores, i comptarà amb les intervencions de Puigdemont; del secretari general de Junts, Jordi Turull; de la secretària d'Organització, Judith Toronjo, i de l'alcalde de la població, Claude Ferrer.

Després de mesos de discrepàncies i debats sobre el futur de l'espai postconvergent, Junts va celebrar finalment el seu congrés fundacional el 25 de juliol del 2020, i això va derivar mesos més tard en una ruptura definitiva amb el ja desaparegut PDeCAT.

El juliol de l'any passat Junts ja va celebrar un acte al sud de França, als Banys d'Arles i Palaldà, i va servir com a avantsala de l'efímer retorn de Puigdemont a Catalunya el 8 d'agost --ja que després va tornar a Bèlgica-- per la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat.

AVAL DE L'AMNISTIA

En aquesta ocasió, l'expresident català es presentarà davant d'afiliats i simpatitzants un mes després que el Tribunal Constitucional (TC) avalés la llei d'amnistia, tot i que això no ha permès aclarir el seu futur judicial i el seu retorn definitiu a Catalunya.

De fet, el líder de Junts ja ha presentat un recurs d'empara davant el TC pel rebuig del Tribunal Suprem (TS) a amnistiar-li la malversació del procés, i ha sol·licitat, com a mesura urgent, que li aixequi l'ordre de detenció nacional que pesa en contra seu i li impedeix tornar a Espanya.

PSOE I PP

Al final del curs polític abans de les vacances, les relacions de Junts amb el PSOE tampoc no passen pel seu millor moment, i de fet els de Puigdemont reiteren que estan en fase de "pròrroga" en no veure progressos en qüestions que tenen sobre la taula com l'oficialitat del català a la UE o la delegació de competències en immigració.

Però aquesta situació de pròrroga es va agreujar encara més després de la dimissió a mitjans de juny de qui va ser secretari d'Organització del PSOE i principal interlocutor amb els de Puigdemont, Santos Cerdán, després d'aparèixer en un informe de l'UCO de la Guàrdia Civil com a membre de la suposada trama de comissions de Koldo García i José Luis Ábalos.

I amb el PP, Junts ha descartat la possibilitat de refer ponts i els han instat a negociar amb Puigdemont fora d'Espanya si volen explorar la possibilitat d'impulsar una moció de censura.