Puigdemont sobre la quitança del FLA: "Que se'n perdoni una part és millor que no se'n perdoni cap"

Continua defensant, no obstant això, la necessitat que es condoni la totalitat del deute

BARCELONA, 26 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de Junts, Carles Puigdemont, ha assegurat sobre l'acord per a la condonació d'una part del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) que el fet de "que se'n perdoni una part és millor que no pas que se'n perdoni cap".

Així ho ha manifestat aquest dimecres en una anotació a X recollida per Europa Press, malgrat recalcar que Junts sempre ha reclamat la condonació de tot el deute: "Continuem mantenint que l'administració catalana s'ha d'alliberar de tot aquest problema que l'Estat li va carregar al damunt".

"Quina part d'aquest plantejament porta determinats periodistes o portaveus polítics a dir que Junts no vol que la Generalitat pagui menys deute? Per cert, han donat explicacions de per quina raó es perdona el 50% del deute a Andalusia i només el 20% a Catalunya?", ha preguntat.

En la seva opinió, el problema de finançament de Catalunya és el propi sistema, que qualifica d'injust i insuficient, i també el fet que l'Estat "no executi les inversions a les quals es compromet, i en canvi n'executa moltes més a Madrid de les que inicialment havia acordat".

"Afegim-hi que el problema es fa més greu quan grups catalans aproven cada any al Govern els pressupostos que el mateix Govern incompleix any rere any. Les explicacions les han de demanar a ells", ha afegit.

SOSTRE DE DESPESA

També ha destacat que treballen perquè la Generalitat tingui més recursos a través de l'anomenat sostre de despesa, i ha lamentat que estan "molt sols" en aquesta defensa.

Després de criticar les "falsedats que escampa la ultradreta", ha assegurat que el problema és que quan ho fan portaveus polítics alineats amb el bloc del Govern central queden, a parer seu, impunes, i són tan nocives com les altres, ha apuntat.