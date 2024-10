Puigdemont, sobre la promesa d'Illa de 50.000 habitatges públics: "Promeses Sense Complir (PSC)"

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha ironitzat aquest dimecres sobre la promesa del president del Govern, Salvador Illa, de construir 50.000 habitatges públics fins a 2030, i ha posat en dubte que ho compleixi: "Promeses Sense Complir (PSC)".

"El problema de Catalunya no ha estat mai la falta de promeses ni d'anuncis de plans d'inversió. En això hi ha superàvit. El dèficit el tenim en el compliment, i en aquest punt s'ha de reconèixer que el partit de les Promeses Sense Complir (PSC) és perseverant...", ha expressat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.

Així ha contestat Puigdemont a un altre missatge en 'X' en el que es mostrava una notícia de febrer del 2007 en la qual es podia llegir que el llavors president de la Generalitat, José Montilla, prometia edificar 50.000 habitatges públics durant la seva legislatura.