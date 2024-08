Puigdemont preveu assistir aquest dijous a la investidura d'Illa i a un acte previ de benvinguda

BARCELONA, 8 ago. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont preveu assistir aquest dijous a les 10 al Parlament al ple d'investidura del socialista Salvador Illa i a un acte previ de benvinguda a les 9 a prop de la Cambra, gairebé 7 anys després d'instal·lar-se a Bèlgica per les conseqüències judicials del 'procés', i amb una ordre de detenció.

"He començat el viatge de tornada des de l'exili", va anunciar el dimecres al matí a les xarxes socials una vegada el Parlament ha convocat el ple, i ha defensat la seva presència a la Cambra com a diputat electe de Junts després de les eleccions catalanes.

REBUDA DE PARTITS I ENTITATS

El Consell de la República (CdRep) ha convocat una concentració de benvinguda al passeig Lluís Companys a les 9, a la qual assistiran Junts, ERC, CUP, ANC, Òmnium Cultural, CDR i Associació de Municipis per la Independència (AMI).

En un comunicat, ERC va qualificar el dimecres d'"excepcional" que torni i va reiterar el seu desig que se li apliqui la Llei d'Amnistia.

Puigdemont va dir el dissabte que l'acord PSC-ERC per investir a Illa "fa que la detenció sigui una possibilitat real en molt pocs dies" i va afegir que també podia comportar-li la presó.

CONCENTRACIÓ DE VOX

El secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, ha cridat a concentrar-se a les 9.30 davant del Parlament pel retorn de l'expresident i ha rebut el suport d'organitzacions com a S'ha Acabat i Hazte Oír.

"No tolerarem la humiliació de veure a un delinqüent i pròfug de la justícia entrar al Parlament. Vine amb la teva bandera a rebre'l com es mereix, en cas de no ser detingut abans", va dir Garriga.

Malgrat l'ampli dispositiu de Mossos d'Esquadra davant la coincidència del ple d'investidura i les protestes, fonts de la Conselleria d'Interior han traslladat a Europa Press que "el tema de blindar el Parlament no té res a veure amb el president Puigdemont".

Les mateixes fonts reiteren que les mesures que s'adoptaran són les habituals en escenaris com aquest, en el qual conflueixen un ple al Parlament i manifestacions antagòniques als voltants del Parc de la Ciutadella, les entrades del qual estaran tancades excepte la més propera a l'Estació de França.

POSSIBLE SUSPENSIÓ DE LA INVESTIDURA

L'eventual tornada de Puigdemont pot condicionar el ple d'investidura i Jordi Turull (Junts) va plantejar suspendre la sessió si detenen a l'expresident, i altres partits han obert la porta a aquesta possibilitat.

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va dir el dimarts que, si hi ha detenció, "segurament sigui necessària" la suspensió del ple, un fet que tampoc descarten els Comuns, com va expressar el divendres el seu líder al Parlament, Jéssica Albiach.

PLE D'INVESTIDURA

En cas que es desenvolupi el ple, el president del Parlament, Josep Rull, ha detallat aquest dimecres la seva previsió de fer el debat i votació d'investidura en una jornada.

El debat començarà a les 10 amb la lectura única per part d'un secretari de la Mesa del Parlament sobre la resolució de Rull en la qual es proposa a Illa com a candidat, seguit pel discurs principal del presidenciable socialista.

Acabada la intervenció d'Illa, la sessió se suspendrà per un període que acordi la Mesa perquè els grups puguin acabar de preparar els seus torns de paraula, que després tindran 30 minuts cadascun, als quals Illa podrà respondre sense límit de temps, amb la possibilitat de contrarèplica de cada formació per 5 minuts.

VOTACIÓ D'INVESTIDURA

Acabat el debat, es farà la votació, en la qual Illa necessitarà la majoria absoluta de la Cambra, que previsiblement obtindrà per la mínima de 68 de 135 diputats, després de tancar la setmana passada els suports dels 20 diputats d'ERC i els 6 dels Comuns, que se sumen als 42 escons socialistes.

Si no assolís la majoria absoluta, es convocaria un segon debat d'investidura l'endemà passat i una segona votació, en la qual Illa tindria suficient amb una majoria simple (més vots a favor que en contra, sense comptar les abstencions i els nuls).

Si Illa assoleix la confiança de la Cambra, Rull ho haurà de comunicar al Rei perquè el nomeni president de la Generalitat, i el líder socialista haurà de prendre possessió del càrrec en un termini de 5 dies a partir del nomenament.