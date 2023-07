Puigdemont presentarà un recurs contra la decisió del TGUE de retirar-li la immunitat

Avisa que amb aquesta sentència "la dissidència política està més amenaçada a Europa"



BARCELONA, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

L'eurodiputat de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciat aquest dimecres que presentaran un recurs un després que el Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) ha confirmat la decisió del Parlament Europeu d'aixecar-li la immunitat, en una sentència que també afecta els exconsellers i eurodiputats de Junts Clara Ponsatí i Toni Comín.

"Res no s'acaba, ben al contrari. Tot continua. Presentarem recurs al TJUE i defensarem fins al final els nostres drets fonamentals, que també són els drets fonamentals dels catalans i els europeus", ha destacat en una anotació a Twitter recollida per Europa Press.

Amb aquesta decisió, la justícia europea avala el procés del suplicatori amb el qual l'Eurocambra va aixecar la immunitat a Puigdemont i els exconsellers, i ara es pot fer un recurs de cassació, que s'ha de presentar en dos mesos.

PREPARAT PER AL RESULTAT

Tot i que assegura que han treballat "durament" per aconseguir una altra sentència, també havien preparat el camí en cas que el resultat fos el que ha comunicat el TGUE.

"I estem preparats per seguir-lo des d'ara mateix", ha recalcat Puigdemont, després de recordar que tenen dos mesos per presentar el recurs davant la màxima instància judicial europea, que després disposarà de sis mesos per prendre una decisió.

DIFICULTATS PER A LES MINORIES POLÍTIQUES

No obstant això, avisa que amb aquesta sentència "la dissidència política està més amenaçada a Europa".

"Les minories polítiques que defensin causes que incomoden els estats tindran, si aquesta sentència no es reverteix, més dificultats per exercir els seus drets", ha resolt.