Borràs es posarà al capdavant de la nova fundació del partit

BARCELONA, 23 oct. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont presentarà candidatura per recuperar la presidència de Junts, en mans actualment de Laura Borràs, a qui ha traslladat aquest dimecres la voluntat de recuperar el càrrec.

Segons un comunicat del partit, Puigdemont li ho ha dit en una reunió que han mantingut a Waterloo (Bèlgica), dos dies abans de l'inici del congrés que Junts celebrarà a partir de divendres i fins diumenge a Calella (Barcelona).

El conclave d'aquest cap de setmana consagrarà previsiblement Puigdemont al capdavant de la formació amb una nova direcció, que tindrà quatre vicepresidències, tres de les quals probablement ocuparan Josep Rius, Miriam Nogueras, Toni Castellà, i la secretaria general en mans de Jordi Turull.

En una anotació a X recollida per Europa Press, Puigdemont ha explicat que presenta la seva candidatura a la presidència de Junts per contribuir des d'aquesta responsabilitat "a la nova etapa política que s'obre en l'organització i per al país".

"La llibertat és la clau de la nostra independència. La de Catalunya passa per reforçar la nació, assegurar el progrés i defensar drets i llibertats, que és tot el que l'Estat espanyol ens nega. Ens nega la nació, ens posa en perill el progrés i ens vulnera drets i llibertats", ha destacat.

Segons Puigdemont, Junts és la millor eina per aconseguir tot això però, a parer seu, cal millorar-la i ajudar a que en el partit conflueixin moltes persones que sentin "la necessitat de defensar la nació per assolir la independència".

FUNDEM

Per la seva banda, Borràs es posarà al capdavant de la nova fundació de Junts, la Fundem , herència de la integració de Demòcrates i Junts, lloc des del qual vol "continuar servint el projecte del partit i el moviment independentista".

Fonts pròximes a l'actual presidenta de Junts expliquen que és una proposta personal d'ella i que fa mesos que treballa en el projecte perquè considera que era una "carència" de Junts.

Segons el comunicat de Junts, Puigdemont vol continuar comptant amb el "capital polític" de Borràs i defensa que el seu bagatge polític i acadèmic com també el seu caràcter fan que sigui la persona idònia per presidir la fundació.

La ponència d'organització que es votarà en el congrés del cap de setmana preveu que la persona que assumeixi aquesta responsabilitat en la fundació sigui membre nat de l'executiva.