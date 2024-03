Puigdemont es presentarà al 12M amb una "llista de país" que vagi més enllà de Junts

BARCELONA, 26 març (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i candidat de Junts a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont, es presentarà als comicis del pròxim 12 de maig amb una "llista de país" que anirà més enllà del seu partit, han informat fonts de la formació a Europa Press.

Segons ha avançat el diari 'Ara' aquest dimarts, els juntaires s'aliaran en un paraigua amb altres partits independentistes de menys influència, a partir del pacte que anunciaran aquest dimarts a la tarda en una declaració de l'expresident a Perpinyà (França).

D'aquesta manera, l'objectiu de Junts és presentar-se a la pròxima convocatòria electoral en una llista que segueixi el model de la liderada per l'exalcalde de Barcelona i líder de Junts a la capital catalana, Xavier Trias, que es va presentar a les municipals amb el nom de Trias per Barcelona en una candidatura en la qual no apareixia el logotip del partit, tampoc a la papereta electoral.

Després d'anunciar en una conferència dijous passat a l'Ajuntament d'Elna (França) que es presentaria al 12M, Puigdemont ja va avançar que vol una candidatura que vagi més enllà de Junts, amb perfils i suports d'altres sectors.

En aquest sentit, va cridar a configurar un projecte de lideratge "que parli de tu a tu a l'Estat i que tingui una veu pròpia recognoscible internacionalment" a més d'allunyar-se de conceptes com la resignació i el derrotisme.