Puigdemont prepara el seu retorn i descarta exercir com a cap de l'oposició en el Parlament

BARCELONA, 16 oct. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha assegurat que prepara el seu retorn i ha descartat la possibilitat d'exercir el lloc de cap de l'oposició en el Parlament.
"No podria exercir com a tal, però d'altra banda, encara que pogués, em sembla que qui ha estat president de la Generalitat i ha ocupat la presidència, que és una institució, no és correcte que vagi després a controlar al president, sigui qui sigui", ha destacat en una entrevista a La2Cat recollida per Europa Press.
També ha manifestat que s'està arribant a un punt irreversible després de l'aval del Tribunal Constitucional (TC) a la Llei d'Amnistia: "És irreversible i, per tant, hauran d'acabar signant la rendició. I és veritat que ara el meu cap ha començat a pensar que, efectivament, la tornada ja s'ha de preparar. Així com he dedicat molt temps a preparar el meu exili, si era necessari crònic, ara estic preparant la meva tornada".
Després d'explicar les seves primeres nits a Bèlgica, ha concretat que no va voler escapar ni amagar-se perquè es va acabar instal·lant en el cor d'Europa, i que si hagués volgut passar desapercebut o procurar per la seva situació personal hagués escollit viure "en un país que no tingués tractat d'extradició amb Espanya".
"Però em vaig exposar a ser extradit, i a més no he passat desapercebut perquè la meva funció era sacsejar l'opinió pública, internacionalitzar el conflicte i treballar des del cor d'Europa per explicar quin problema hi ha entre Catalunya i Espanya i buscar també solució polítiques", ha apuntat.
Sobre l'amnistia, després d'admetre que ha arribat a pensar que no li aplicarien mai en el seu cas perquè, al seu judici, ningú volia el seu retorn, ha concretat que encara no ho han fet: "I no es pot descartar mai que actuï com han actuat tota la vida, al marge de tota lògica jurídica", ha afegit.
VA REBUTJAR UN INDULT
Ha explicat que, abans que els vots de Junts fossin decisius després de les generals de 2023, va rebre la visita discreta d'un polític del PSOE --el nom del qual no ha volgut desvetllar-- que li va oferir "un tracte similar als indults" que va rebutjar: li va dir que només acceptaria una amnistia i que, si no era així, estava disposat a quedar-se tota la vida a Bèlgica.
Segons Puigdemont, el polític socialista va tancar la porta a la possibilitat de qualsevol amnistia, alguna cosa que va canviar quan els socialistes van necessitar el suport de la seva formació per a la investidura de Pedro Sánchez, ha aclarit.
En preguntar-li si hagués fet el mateix després de l'1-O de 2017 si hagués sabut que estaria 9 anys fora, ha destacat que quan ho va decidir sabia que entrava en un terreny d'incertesa i que podria no tornar mai: "Estava disposat a quedar-me tota la vida aquí a canvi de protegir la institució".
"Em vaig mentalitzar perquè sabia que seria dur i que si no em preparava psicològicament no ho podria resistir. Jo lluitaria per tornar, era el meu objectiu principal", ha manifestat Puigdemont, que estava convençut que el pas per presó podia ser relativament curt però que la seva situació, malgrat que podia allargar-se, acabaria sent insostenible per a l'Estat per la pressió que podien exercir a Europa.
"NO VAIG ANAR MAI EN CAP MALETER"
Encara que no ha passat por però sí respecte, ha detallat que la nit del 29 d'octubre de 2017 va sortir de Girona assegut en un cotxe en direcció a Bèlgica, indicant que hi ha imatges que ho demostraran, vestit amb americana i corbata i amb una bossa de mà amb l'imprescindible: "No vaig anar mai en cap maleter", tampoc quan va tornar el 8 d'agost de fa dos anys a Catalunya i va tornar a anar-se a Waterloo.
A l'agost de 2024, ha concretat que ell volia entrar en el Parlament però era conscient que, si ho intentava, l'haguessin detingut abans de poder accedir i parlar en la Cambra catalana, i ha tret pit del "coratge" que va suposar el fet.
A més de precisar que dues persones voluntàries l'ajuden en les tasques de seguretat des del primer dia que va viatjar a Brussel·les, ha donat per fet que la seva tornada a Catalunya pot suposar més riscos en aquest àmbit a nivell personal, "i pot ser que un dia hagi d'anar a Madrid", ha especificat.
També ha manifestat que mai ha volgut protagonitzar la "gamberrada" de tornar i que, malgrat sentir-se perseguit i vigilat, un dia va fer que una persona conduís el seu cotxe belga fins a la seva casa a Sant Julià de Ramis (Girona), sense ell, i ningú el va parar a la frontera en entrar i sortir de nou.
Sobre si es penedeix d'alguna cosa, ha assegurat que no encara que "potser hagués fet coses diferents" i, quan se li ha preguntat si ho tornaria a fer, ha respost que ho està tornant a fer i que mai ha deixat de fer-ho.
"No puc parar. Ningú em va obligar a agafar aquest treball. Ho vaig fer assumint totes les conseqüències i haig de correspondre a això. I ara tinc una responsabilitat pel que representa la institució de la presidència de la Generalitat i en relació a un procés que, per a mi, és part de la meva vida des que tinc ús de raó, que és el procés d'independència de Catalunya", ha exposat.
Més enllà de les conseqüències familiars que ha tingut viure 9 anys fora, com la mort dels seus pares i no poder assistir a l'enterrament, ha detallat que el primer que farà, una vegada resolt el tema institucional, serà anar al cementiri d'Amer (Girona) a visitar les seves tombes, i després anar a la seva casa.
NO TROBA A FALTAR EL PE
Sí ha deixat clar que no troba a faltar el Parlament Europeu (PE) i menys encara els viatges a Estrasburg, ha desvetllat que de les moltes visites que ha rebut una de les quals li va sorprendre va ser la de l'expresident del FC Barcelona Joan Gaspart, a qui li ha agraït el suport rebut.
També ha explicat que a Bèlgica va haver de treure's de nou el permís de conduir, que l'únic sou que rep és el sou ras com a diputat de Junts del Parlament i que el lloguer de la casa de Waterloo es paga amb diners de donacions: "No la paga ni directa ni indirectament ni un euro públic", ha especificat.