Puigdemont pregunta a Marlaska si dona ordres per "controlar" independentistes a l'estranger

Demana a Sánchez que Marlaska i Robles no continuïn com a ministres si vol la regeneració democràtica

BARCELONA, 1 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Junts+ a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont, ha preguntat aquest dimecres al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, si dona ordres per "controlar" independentistes a l'estranger.

"Està segur que no hi ha una llista que circula pels aeroports i les policies d'altres països amb noms de persones, no només de polítics, que pel fet de ser independentistes se'ls ha d'impedir el pas a l'Estat o controlar-los?", ha dit en un míting a Argelers (França).

CONTROLS ESPECIALS

L'expresident de la Generalitat ha assegurat que té constància que això passa i que coneix el cas d'algú que porta el cognom Puigdemont a qui li van fer "un control que no havien fet a ningú més" i li van dir que tenir aquest cognom era textualment perillós.

Per això ha recomanat al president del Govern central, Pedro Sánchez, que, si vol començar una reforma democràtica de l'Estat, comenci per Marlaska "i per la policia que està a les seves ordres, perquè de modèlics no en tenen res".

PRENDRE MESURES RÀPIDES

També ha criticat que, si Sánchez vol aquesta regeneració, mantingui com a ministra de Defensa Margarita Robles: "(Sánchez) pot prendre mesures demà. No ha d'esperar una majoria qualificada en el Congrés que aprovi no sé quina reforma legal".

"Pot prendre mesures directament en el Consell de Ministres i via decret. Per tant, comenci per casa seva, comenci pel seu govern i començarem a creure que té ganes sinceres de regeneració", ha afegit.