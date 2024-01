Puigdemont és el preferit dels catalans per ser el pròxim president, segons un sondeig de l'ICPS

També és el polític més ben valorat (7,2) pels votants de Junts

BARCELONA, 11 gen. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, és el preferit dels catalans per ocupar la presidència de la Generalitat, segons un sondeig encarregat per l'Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) a GESOP.

El sondeig, en el qual es van entrevistar 1.200 persones més grans de 18 anys, es va fer entre el 31 d'octubre i el 20 de novembre --en la fase final de la negociació d'investidura--, i compta amb un marge d'error de més/menys 2,8%.

El 16,7% dels catalans té Puigdemont com el candidat preferit per ser president, seguit del líder d'ERC, Oriol Junqueras, amb un 12,8% i del primer secretari del PSC, Salvador Illa, amb un 11,7%.

Els votants de Junts són els que, en un 66,7%, prefereixen Puigdemont com a president de la Generalitat, mentre que un 4,9% volen que ho sigui el secretari general de la formació, Jordi Turull, i Junqueras amb el mateix percentatge.

El director de l'ICPS, Oriol Bartomeus, ha explicat que cap dels enquestats va citar la presidenta de Junts, Laura Borràs, i només "un o dos" es van referir a l'alcaldessa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols (Aliança Catalana).

ALTRES CANDIDATS

Entre els votants d'ERC, un 34,1% aposta per Junqueras per presidir la Generalitat per davant del 19,3% que aconsegueix Puigdemont, mentre que l'actual president del Govern, Pere Aragonès, recapta el 16,9% dels suports.

Els votants del PSC defensen amb un 42% que el primer secretari, Salvador Illa, és el seu preferit per posar-se al capdavant de la Generalitat, mentre que els comuns veuen Junqueras com la millor opció, amb un 17,6%, per davant de la seva pròpia dirigent al Parlament, Jéssica Albiach, i de Salvador Illa, que empaten amb un 13,2% dels suports.

Pels votants del PP, Alejandro Fernández és l'opció preferida amb un 22,2%, i els de la CUP situen Puigdemont en primer lloc, amb un 29,1% de suport respecte al 9,1% que obté la ja exdiputada Dolors Sabater (9,1%).

Entre els votants de Vox, un 25% aposta pel seu líder a Catalunya, Igancio Garriga, els de Cs ho fan per Salvador Illa (21,%), seguit d'Alejandro Fernández (10,5%), i en últim lloc el seu candidat a Catalunya, Carlos Carrizosa (5,3%).

Puigdemont també és el polític més ben valorat pels seus votants amb una nota de 7,18, seguit de Turull amb un 6,72; Junqueras aconsegueix un 6,7 entre els seus i Aragonès un 5,71, i a Salvador Illa els simpatitzants de la seva formació li posen un 5,68.