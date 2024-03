Puigdemont "podria ser" en la investidura a Catalunya, sense aclarir si serà candidat

BARCELONA, 13 març (EUROPA PRESS) -

L'eurodiputat de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dit aquest dimecres que "podria ser" en el ple d'investidura del Parlament després de les eleccions del 12 de maig, sense aclarir si serà candidat.

"La Llei (d'Amnistia) diu que, encara que hi hagi paràlisi de la llei, no es retiraran les mesures cautelars", ha contestat a la premsa preguntat per l'avançament electoral anunciat aquest mateix dimecres pel president de la Generalitat, Pere Aragonès.

No obstant això, ha dit que encara no ha tingut temps de parlar amb els seus advocats per sospesar si es presentarà com a candidat.