Puigdemont obrirà dissabte la precampanya presentant la seva candidatura a Elna (França)

BARCELONA, 5 abr. (EUROPA PRESS) -

El cap de llista de Junts+ Puigdemont per Catalunya a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont, obrirà aquest dissabte la precampanya amb la presentació pública de la seva candidatura durant un acte a Elna (França).

Acompanyat per la plana major de Junts, l'acte tindrà lloc a les antigues escoles d'Elna a les 12.30, després que la llista hagi estat ratificada en el Consell Nacional que celebrarà la formació.

Més enllà d'ell i la número 2, l'executiva Anna Navarro, Puigdemont ha situat el president del Consell Nacional de Junts i exconseller Josep Rull com a número 3, seguit de qui ha estat presidenta del Parlament en l'última part de la legislatura, Anna Erra.

Rull era un dels noms que més consens generava, i alguns fins i tot el situaven com el possible cap de llista si Puigdemont no s'hagués presentat, perquè ja no està inhabilitat per la sentència de l'1-O.

Erra, pròxima al secretari general de Junts, Jordi Turull, va substituir Laura Borràs com a presidenta del Parlament el juny de l'any passat i va ser la segona dirigent de la formació que més suport va obtenir en el congrés del juliol del 2022.

En les següents posicions de la llista per Barcelona hi ha el president de Junts al Parlament, Albert Batet; l'escriptora etíop Ennatu Domingo --que el 2020 es va presentar a un procés de primàries--, i el vicepresident i portaveu de la formació, Josep Rius.

També destaca la incorporació com a número 9 de l'historiador Agustí Colomines, que va ser director de la fundació CatDem en l'època de l'extinta CDC i anys més tard director de l'Escola d'Administració Pública de la Generalitat.

Una de les incògnites que hi havia sobre la llista era el lloc que ocuparia l'exconseller Jaume Giró, que finalment anirà en el número 11.

Giró, qui Junts va fitxar el 2021 per ser conseller d'Economia, ha perdut pes en el partit malgrat formar part de la direcció, i Puigdemont i Turull li van demanar que renunciés a presentar-se a les primàries davant Miriam Nogueras per encapçalar la llista per Barcelona en les eleccions generals del juliol.

Per darrere hi ha l'exconseller de Cultura Lluís Puig (13), i queden relegats als llocs 17 i 18 noms destacats en les llistes de fa quatre anys: Joan Canadell i Francesc de Dalmases, pròxim a la presidenta de Junts, Laura Borràs.

ANUNCI

Puigdemont els presentarà a Elna, on fa dues setmanes va anunciar oficialment que encapçalaria la llista i on es va comprometre a tornar a Catalunya i a assistir al ple del Parlament si té la majoria per ser investit.

Des d'aleshores, ha fet passos per ampliar l'abast de la seva candidatura, en tancar acords amb diverses formacions en l'Acord del Vernet, entre les quals Demòcrates de Catalunya, Moviment d'Esquerres, Estat Català, Acció per la República, Reagrupament i Joventut Republicana.

També ho va fer en anunciar el fitxatge d'Anna Navarro com a número 2 de la candidatura, en què Puigdemont ha treballat des de fa setmanes i en la qual ha buscat combinar noms de la societat civil amb fidels al partit.

Els caps de llista per Girona, Tarragona i Lleida són diputats del Parlament d'aquesta legislatura i fidels a la direcció: Salvador Vergés, Mònica Sales i Jeannine Abella, respectivament.

La voluntat de l'expresident de confeccionar una llista que vagi més enllà de Junts ho ha volgut reflectir, a més, en el nom de la candidatura --Junts+ Puigdemont per Catalunya-- i en l'escenificació, atès que les tradicionals sigles de Junts han desaparegut i el color turquesa ha mutat a un fons blau fosc.

ELNA I PERPINYÀ

A falta de poc més d'un mes per a les eleccions, l'expresident està fent molts actes a poblacions franceses prop de la frontera com Elna i Perpinyà, la qual cosa preveu mantenir fins als comicis del 12 de maig, han explicat fonts de la formació a Europa Press.

Elna és simbòlica per a l'independentisme pel seu paper en l'acolliment d'exiliats catalans des de la Guerra Civil i pel seu vincle amb l'organització de l'1-O (allà es van imprimir milions de paperetes i es van amagar urnes al magatzem d'una localitat de la zona), i Perpinyà també desprèn records per a l'independentisme, com el de l'acte que Puigdemont va celebrar el febrer del 2020 organitzat pel CdRep.