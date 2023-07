Puigdemont no viatja a Estrasburg perquè l'Eurocambra no garanteix que defensarà la seva immunitat si hi ha euroordre

BRUSSEL·LES, 10 jul. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, ha confirmat que no assistirà aquest dilluns a l'arrencada de la sessió plenària del Parlament Europeu a Estrasburg (França) per por de ser detingut en cas que la justícia espanyola emeti una nova euroordre contra ell, després que el Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) li va retirar la immunitat europarlamentària en una sentència dimecres passat i no ha obtingut garanties de l'Eurocambra que defensarà la seva protecció durant el desplaçament al ple.

"Esperàvem una resposta assertiva del Parlament sobre la nostra immunitat de desplaçament, ambiguament qüestionada en la sentència del TGUE, però tot el que hem rebut és que arribat el cas prendran totes les mesures disponibles per defensar qualsevol de les immunitats a les quals puguem tenir dret en aquest moment", ha resumit Puigdemont en un comunicat difós per les xarxes socials.

D'aquesta manera, el líder independentista ha justificat que ni ell ni el seu exconseller i també eurodiputat Toni Comín vagin a Estrasburg, ja que consideren que la seva immunitat de desplaçament està intacta malgrat que l'Eurocambra ha aprovat els suplicatoris del jutge instructor de la causa de l'1-O, Pablo Llarena, i que el TGUE va aclarir en la sentència que aquesta immunitat no és "autònoma".

El mateix dia de la sentència, en una conferència de premsa a Brussel·les, Puigdemont i Comín van anunciar que recorreran en cassació contra la decisió de la justícia europea en el termini previst de dos mesos i deu dies i que demanaran mesures cautelars per mirar de recuperar temporalment la immunitat mentre el Tribunal de Luxemburg decideix sobre el fons.