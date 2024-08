Puigdemont: No vaig tornar "perquè em detinguessin, vaig tornar per exercir el dret a resistir l'opressió"

BARCELONA, 16 ago. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha assegurat que no va tornar per ser detingut, sinó per exercir el seu dret a resistir l'opressió que, al seu judici, cometen els jutges al no aplicar la Llei d'Amnistia: "No vaig tornar a Catalunya perquè em detinguessin, vaig tornar per exercir el dret a resistir l'opressió".

Ho ha dit en un article d'aquest divendres al portal 'Politico' recollit per Europa Press, on ha opinat que "quan un jutge es nega a aplicar la llei democràtica, això és una forma d'opressió que cap demòcrata hauria de tolerar".

Ha relatat que la seva fugida després del discurs que va oferir en Arc de Triomf just abans del ple d'investidura del Parlament "no va ser fàcil", i ha equiparat l'operatiu policial dels Mossos d'Esquadra a, textualment, el que van desplegar després dels atemptats gihadistes de Barcelona i Cambrils (Tarragona).

Ha dit que si hagués intentat entrar al Parlament, com tenia planejat al principi, hauria estat com lliurar-se a les autoritats judicials, que segons ell "manquen d'autoritat legal" per perseguir-lo, ja que violen les normes internacionals i la legislació aprovada pel Congrés dels Diputats.

També ha apuntat que en la seva fugida amb cotxe no es va amagar en el maleter d'un cotxe, sinó que va seure en la part posterior d'un vehicle privat i el van portar cap a la frontera amb França, i ara espera que "un dia la justícia torni als tribunals espanyols i els jutges respectin una llei aprovada" per poder tornar definitivament.