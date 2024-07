Puigdemont no té cap inconvenient en que la jutgessa pregunti al TJUE

MADRID, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha indicat aquest dimarts a la magistrada que instrueix el cas Tsunami al Suprem que no s'oposa a que elevi una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre si es pot aplicar la llei d'amnistia a delictes de terrorisme investigats, però ha incidit que "no es pot invocar una directiva europea per agreujar la responsabilitat penal dels inculpats en un procediment penal".

En un escrit del seu advocat, Gonzalo Boye, recollit per Europa Press, ressalta que "una directiva, per si sola i sense la implementació d'una llei interna, no pot crear ni agreujar la responsabilitat penal dels individus". Respon així a la petició de la magistrada Susana Polo que va sol·licitar a les parts que es posicionessin sobre aquesta possibilitat la setmana passada.

No obstant això, i atès que aquest mateix dilluns el magistrat de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón va acordar arxivar la causa de Tsunami Democràtic a 10 investigats després que la sala penal va invalidar tot el que s'ha instruït des del 29 de juliol del 2021, Polo ara ha de decidir si segueix els mateixos passos tenint en compte que els indicis que implicaven Puigdemont i el parlamentari Ruben Wagensberg derivaven d'un informe de la Guàrdia Civil del 2023.

Amb tot, Boye respon a la sol·licitud de Polo per posicionar-se sobre la qüestió prejudicial, i subratlla que tot parteix del "desconeixement del dret de la Unió que reflecteixen les sol·licituds de les acusacions populars".