Puigdemont no serà líder de l'oposició al Parlament i Junts deixarà de moment el lloc vacant

BARCELONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont no exercirà com a líder l'oposició del Parlament aquest mandat i el seu partit, Junts, deixarà el lloc vacant de moment, segons han explicat fonts coneixedores de la formació a Europa Press.

D'aquesta manera, el líder independentista confirma el que ja va anunciar en campanya electoral sobre que no romandria a l'oposició si no aconseguia recuperar la Presidència de la Generalitat, quan també va afirmar que només tornaria a Catalunya per la investidura.

Pel que fa al lideratge de l'oposició, els postconvergents deixaran el lloc vacant, si bé han apuntat que és un moviment que mantindran "de moment", segons ha avançat Ser Catalunya aquest dijous.