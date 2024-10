Puigdemont no liderarà l'oposició en tot el mandat i Junts es reforçarà al Parlament

Mònica Sales assumirà més tasques organitzatives i de gestió interna del grup parlamentari

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont mantindrà la decisió de no ser líder de l'oposició durant tota la legislatura i Junts reforçarà el seu grup parlamentari per ser l'"alternativa" al govern de Salvador Illa.

Així ho ha explicat aquest dijous el president de Junts a la cambra catalana, Albert Batet, acompanyat per la portaveu parlamentària, Mònica Sales, en una roda de premsa a Waterloo (Bèlgica), on el grup s'ha reunit per celebrar unes jornades de treball per encarar el nou curs una setmana abans del debat de política general (DPG) de la setmana vinent.

Batet ha explicat textualment que Puigdemont no assumirà el càrrec de cap de l'oposició ni els càrrecs que se'n deriven, i que hi haurà una presidència del grup "amb un rol institucional", la qual cosa comportarà que Sales assumeixi més tasques organitzatives i de gestió interna.

També ho faran els que van ser caps de llista a la resta de demarcacions en les eleccions catalanes, com ara Salvador Vergés i Jeannine Abella i noms destacats del grup parlamentari com Josep Rius, entre d'altres.

"Tenim més responsabilitat i més representació. Som la segona força al Parlament, i això obliga a construir una legislatura forta i potent que faci respectar Catalunya i evidenciï que la dependència de Madrid no és bona per als catalans", ha subratllat.

SOBRE ILLA

Sobre el president de la Generalitat, Salvador Illa, Batet ha assegurat que troben a faltar "respecte i sentit institucional" per la seva banda en no haver-se reunit amb Puigdemont en el marc de la ronda de trobades que ha mantingut amb els expresidents catalans.

Això ho ha contraposat amb el respecte i sentit institucional que, a parer seu, va demostrar Junts quan Puigdemont va trucar a Illa el dia de la seva presa de possessió o quan els diputats de la seva formació es van aixecar quan va ser proclamat president de la Generalitat.

També li ha retret que no s'hagi reunit amb el president del Parlament, Josep Rull, i sí amb la presidenta de l'Assemblea d'Extremadura, Blanca Martín: "Una molt mala manera de començar una legislatura i un mandat".

En espera del debat de política general de la setmana vinent, també ha confiat que el discurs d'Illa duri "més que els 40 minuts del discurs que va fer en el debat d'investidura".

"Illa ha començat malament, molt malament. Cap referència a l'1-O, al 3-O ni a les víctimes de la repressió judicial i policial que es va viure aquells dies a Catalunya", ha lamentat Batet, que ha acusat el president català d'oblidar-se amb això de bona part dels catalans.

En la seva opinió, és falsa la voluntat del Govern de donar una imatge de tornada a la normalitat tenint en compte que ni Puigdemont ni l'exconseller Lluís Puig poden exercir els seus "drets de participació política per una llei d'amnistia que no s'aplica".

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Sales, en la seva intervenció, ha explicat que seran "proactius a fiscalitzar l'acció del Govern i per evidenciar el seu sucursalisme" a més de per defensar el model per a Catalunya que vol Junts amb les propostes de resolució que presentaran en el debat de política general.

"No necessitem ningú per presentar propostes de resolució, ni tampoc hem d'anar a fer la pinça a ningú. El que volem és fer unes propostes de resolució que dibuixin el model de país de Junts", ha precisat.

Després d'enumerar multitud de reptes que hi ha damunt la taula, ha afegit que "sense sobirania real sempre s'anirà coix, i sense un govern que planti cara a Madrid, també".

"Cal resoldre de manera democràtica el conflicte polític. Necessitem la independència i ser un estat. Mentre no ho tinguem, cal un govern independentista, que es faci respectar i que tingui com a únic objectiu defensar els interessos dels catalans", ha conclòs.