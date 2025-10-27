Puigdemont: "No estem disposats a ajudar un govern que no ajudi Catalunya"

Assegura que "no hi ha prou confiança" en el PSOE
PERPINYÀ (FRANÇA), 27 (EUROPA PRESS)
El president de Junts, Carles Puigdemont, ha afirmat que el seu partit continua sense confiar en el govern que encapçala el president espanyol, Pedro Sánchez: "No estem disposats a ajudar un govern que no ajudi Catalunya".
Ho ha dit en una compareixença a Perpinyà (França), després de reunir aquest dilluns al matí l'executiva del partit, que ha decidit per unanimitat trencar amb el PSOE i sotmetre la decisió a votació de la militància aquest dimecres i dijous.
"Hem constatat que no hi ha prou confiança (en el PSOE) i, de fet, la desconfiança mútua és la mateixa. Potser hi ha confiança personal, però no a nivell polític", i ha afegit que la confiança s'ha d'acreditar, i no donar-se per sabuda.
El també expresident de la Generalitat ha dit que Junts constata que "no hi ha voluntat per part del Partit Socialista d'executar els acords polítics dins el termini i en la forma escaient".
"FEBLESA" DEL PSOE
Ha assegurat que el PSOE ha actuat "ignorant la seva feblesa parlamentària i no ha fet cas dels avisos i senyals" que Junts li ha enviat en els darrers 22 mesos de treball i en les 19 reunions que han celebrat a Suïssa.
"A diferència d'altres, nosaltres no estem disposats a ajudar un govern que no ajudi Catalunya. Ni aquest govern ni qualsevol altre que no ajudi Catalunya", ha afirmat.
També ha expressat textualment que el projecte de Junts no té per vocació l'estabilitat espanyola: "Si és bo per a Catalunya, parlem-ne. Si no, adeu-siau".