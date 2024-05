Puigdemont: "Millor anar a votar amb dubtes que dubtar de quina Catalunya tindrem amb Illa"

Avisa que el PSC només podria governar Catalunya amb qui ha "arruïnat" Barcelona



ARGELERS (FRANÇA), 4 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Junts+ a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest dissabte que "és millor anar a votar amb dubtes que dubtar de quina Catalunya" pot presidir el candidat del PSC, Salvador Illa.

Ho ha dit en l'acte central de campanya a Argelers (França), que ha reunit prop de 3.000 persones, juntament amb la presidenta del partit, Laura Borràs; el secretari general, Jordi Turull, i els 1 per Tarragona, Girona i Lleida: Mònica Sales, Salvador Vergés i Jeannine Abella.

Ha demanat votar els que s'han "conjurat per defensar Catalunya per davant d'interessos personals i de partit", i ha defensat que la Generalitat estarà més ben gestionada si la presideixen els que van liderar l'1-O.

LA VERITABLE CARA DEL PSC

Puigdemont ha dit textualment que no es pot negar l'evidència que el "poble torna a estar mobilitzat" i ha demanat aguantar la posició per vèncer el PSC, al qual creu que ja se li està veient la veritable cara malgrat apel·lar a la moderació.

Ha assegurat que Illa només podrà governar Catalunya de la mà dels que han "arruïnat i enfonsat" Barcelona --en al·lusió als Comuns-- i ha ironitzat amb què el socialista hagi fet creure que podia pactar amb Junts.

També ha assegurat que a "una persona que ha cridat 'A la presó', que s'ha manifestat al costat de Vox i del PP, i que ha pactat amb el PP l'Alcaldia de Barcelona" només li queda com a opció pactar amb la força amb la qual ja va governar a la capital catalana.

NI DÒCILS NI ENTREGATS

Puigdemont ha defensat que la Presidència de la Generalitat no pot ser "dòcil ni entregada a les prioritats d'aquells que tenen interessos fora de Catalunya", i que ha de treballar pels 8 milions de catalans.

"Hem de preparar Catalunya per al futur": ha posat com a exemple el repte demogràfic, l'envelliment de la població, les infraestructures, l'accés a l'aigua i la necessitat de millorar el finançament de Catalunya.

NO AGUANTARAN EL "XANTATGE"

Ha sostingut que l'Estat tracta els catalans com a "ciutadans de segona", però que ell no dubtarà a plantar-se davant el Govern central i no votar uns pressupostos generals de l'Estat (PGE) si no se cedeix a la Generalitat la recaptació i gestió del 100% dels tributs.

"Aquest xantatge de dir 'O em votes a mi o tot salta enlaire' no el podem aguantar, no el podem acceptar. Tindrem determinació per saber quan dir que no", i ha afegit que Junts va ser valent en dir 'no' a la llei d'amnistia quan no incloïa a tothom, segons ell.

"DRET" A LA INDEPENDÈNCIA

Ha insistit que Junts s'ho pren seriosament i ha lamentat recórrer a un mediador internacional per negociar amb el PSOE, però ha afirmat que no els queda una altra elecció davant el comportament dels socialistes.

També ha assegurat que no deixaran que els interessos de La Moncloa passin per davant de Catalunya, i ha dit que, per a això, cal un lideratge clar que garanteixi la independència, a la qual assegurat que els catalans "tenen dret".

"Aquest futur ens l'hem guanyat amb suor i llàgrimes, però també amb la sang de les porres dels policies que va enviar el PP i que van aplaudir el PSOE i el PSC del senyor Illa amb les orelles", i ha apostat per una Catalunya que tingui veu pròpia al món, que no estigui tutelada.