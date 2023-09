Puigdemont: l'independentisme demostrarà aquesta Diada que és una "opció política majoritària"

BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, ha afirmat que l'independentisme sortirà als carrers i demostrarà aquest dilluns de Diada que és "una opció política majoritària en la societat catalana".

Ho ha afirmat en un article d'opinió, recollit per Europa Press, del diari 'Ara', que aquest diumenge també ha publicat articles del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i els expresidents Quim Torra, Artur Mas i José Montilla sobre la situació política.

Ha defensat que només la independència acabarà amb la "persecució judicial, l'espoli fiscal continuat, el dèficit d'inversions en infraestructures, els atacs a la llengua catalana" i amb el menyspreu que veu cap a la cultura catalana.

Per Puigdemont, es tracta d'un "conflicte que s'allarga des de fa segles i que el catalanisme ha intentat resoldre durant molts anys amb la cerca d'un encaix de Catalunya a l'Estat espanyol que ha resultat impracticable".

"Recuperem la mobilització i preparem-nos. Catalunya ens necessita a tots per avançar i fer possible la independència", ha afegit.

QUIM TORRA, ARTUR MAS I JOSÉ MONTILLA

En un altre article, Torra ha argumentat que el principal repte és que l'independentisme torni a guanyar credibilitat: "Proclamada la independència, i no aplicada --greu error--, quedava una única via: convertir l'amnistia política i el dret a l'autodeterminació, costés el que costés, en l'objectiu polític inalterable de l'independentisme. Malauradament, no va passar. I la pregunta a fer-nos i que algú haurà de contestar és: per què no es va fer?".

En el seu article, Mas ha opinat que una de les maneres d'abordar la situació política actual és aconseguir pactes que es "materialitzin abans de la investidura del nou president, i condicionar el vot als pressupostos de cada any en funció del compliment dels pactes", cosa per a la qual considera que cal lideratge.

Per la seva banda, Montilla ha afirmat que a Catalunya cal més autogovern i millor i reformes per a un més bon "finançament de la Generalitat, millor definició de les competències i participació institucional de Catalunya en les polítiques estatals", i per fer-ho veu necessari un consens entre les forces polítiques catalanes.